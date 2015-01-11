В Озерске дети проводили зиму в духе народных традиций

В преддверии весны управление социальной защиты населения совместно с «Комплексным центром социального обслуживания населения» организовали для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных и малоимущих семей праздничное театрализованное гулянье в духе народных традиций.

- Задачей органов социальной защиты населения является всесторонняя помощь семьям с детьми, в том числе организация досуга, - пояснила заместитель начальника управления социальной защиты населения Татьяна Петренко. - Проведение праздника мы доверили профессиональным актерам Озерского театра кукол «Золотой петушок», поэтому надеемся, что ребята проведут сегодняшний вечер весело и интересно.

Возрождая забытые древние традиции, актеры театра кукол «Золотой петушок», устроили для детей «Весенний разгуляй». Каждому ребенку - и маленьким, и постарше - в этот вечер нашлось дело: канат перетягивали, хороводы водили, снежками друг друга закидывали и даже «стенка на стенку» сражались.

- Для нашей многодетной семьи, часто посещать представления в театре нет финансовой возможности, поэтому мы рады, что органы социальной защиты организовали для наших детей такой чудесный праздник, - отметила многодетная мама Нина Петровна.

Полтора часа пролетели как один миг. Конкурсы, интересные рассказы, запевки, весенние заклички, игры, веселые представления и смех зрителей.

Праздник прошел так, как будто весеннее праздничное колесо с лентами прокатилось, и унесло с собой зимние холода, болезни, горести, грусть и обиды.

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