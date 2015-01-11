Вину за гибель 9 человек под Ашой могут возложить на дорожные службы

Следственный комитет Башкортостана возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии 27 февраля на трассе «Уфа-Челябинск» с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля.

Напомним, в результате ДТП погибли 9 человек. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По версии следствия, причиной трагедии стала гололедица в результате невыполнения дорожными службами своих обязанностей.

«Водитель грузового тягача марки MAN с полуприцепом марки “ТОНАР”, двигаясь со стороны города Челябинска в сторону Уфы, допустил занос прицепа вследствие гололедицы в результате ненадлежащего выполнения услуг по очистке автомобильных дорог, отсутствия противогололедной обработки наледи, что повлекло столкновение со встречным пассажирским микроавтобусом марки “Мерседес-Бенц”, следовавшим в город Усть-Катав Челябинской области», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. У обслуживающей автомобильную дорогу компании изъята документация, допрошены сотрудники.

Добавим, в результате смертельного ДТП 8 пассажиров и водитель микроавтобуса погибли, четверо пассажиров с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницы.

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