Над Уралом пролетел крупный метеорит

3 марта над Уралом пролетел метеорит. Очевидцы заметили яркую синюю вспышку в небе около 3 часов ночи.

Летящий шар попал в кадр видеорегистратора жителя Екатеринбурга. Также астрономическое явление заметили жители Челябинской области.

По мнению инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, это был суперболид, который пролетел на огромной скорости над Уралом.

Эксперт предположил, если метеорит летел со скоростью 30 км/с, при входе в атмосферу его вес был не менее 10 кг, а диаметр — полметра. «Такое явление в одной местности можно увидеть один раз в несколько лет. В год подобных новостей по всему миру отслеживают в среднем пять штук, а с видео пару-тройку штук».

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