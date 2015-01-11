Путин: саммит ШОС в 2020 году может пройти в Челябинске

Саммит ШОС в 2020 году может пройти в Челябинске, часть средств по проекту развития российских городов можно направить на это. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость».

«Что касается проведения саммита в Челябинске, речь о наличии нужного количества мест в гостиницах, об аэропорте и другой инфраструктуре. Я думаю, что — скажу это аккуратно — мы это сделаем. В рамках проектов развития российских городов мы можем часть ресурсов направить и в Челябинск, чтобы параллельно подготовить и провести саммит ШОС», — сказал президент.

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