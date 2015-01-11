Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира, победив Игоря Михалкина

В Нью-Йорке прошел бой с участием 2 российских боксеров — Сергея Ковалева и Игоря Михалкина. Спортсмены боролись за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.
С самого начала боя преимущество было на стороне южноуральского бойца, однако Михалкин оказывал достойное сопротивление и даже нанес Ковалеву несколько мощных ударов в третьем и четвертом раундах.
В пятом раунде Михалкин получил рассечение и едва не упал. Исход боя решился в седьмом раунде — судья остановил поединок: Сергей Ковалев выиграл техническим нокаутом и защитил титул чемпиона мира в до 79,38 кг по версии WBO.
Эта победа стала 32 по счету для 34-летнего спортсмена.
https://www.cheltv.ru
Ключевые теги: Бокс, Ковалёв, победа.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать