Прощай, маэстро! Скончался Игорь Бурко

В воскресенье утром, четвертого марта, в Челябинске скончался легендарный джазовый музыкант Игорь Бурко.

Народный артист России, основатель джазового оркестра «Уральский диксиленд», фестиваля «Какой удивительный мир джаза!» Игорь Владимиров Бурко несколько дней назад был доставлен в больницу после инсульта. Врачи боролись за жизнь мэтра российского джаза. Но сегодня утром его не стало.

В конце 2014 года Игорь Владимирович отметил тройной юбилей: 70-летие со дня рождения, 55-летие творческой деятельности и 45-летие «Уральского диксиленда».

Как сообщили в Челябинской филармонии, прощание с народным артистом России Игорем Бурко состоится 6 марта c 11 до 12 00 в траурном зале Крематория по адресу ул. Радонежская, 1.

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