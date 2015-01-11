Прощай, маэстро! Скончался Игорь Бурко

В воскресенье утром, четвертого марта, в Челябинске скончался легендарный джазовый музыкант Игорь Бурко.
Народный артист России, основатель джазового оркестра «Уральский диксиленд», фестиваля «Какой удивительный мир джаза!» Игорь Владимиров Бурко несколько дней назад был доставлен в больницу после инсульта. Врачи боролись за жизнь мэтра российского джаза. Но сегодня утром его не стало.
В конце 2014 года Игорь Владимирович отметил тройной юбилей: 70-летие со дня рождения, 55-летие творческой деятельности и 45-летие «Уральского диксиленда».
Как сообщили в Челябинской филармонии, прощание с народным артистом России Игорем Бурко состоится 6 марта c 11 до 12 00 в траурном зале Крематория по адресу ул. Радонежская, 1.
http://uralpress.ru
Ключевые теги: Джазмен, Бурко.
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