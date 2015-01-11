«В Озерске растет умная и талантливая молодежь»

Накануне утром глава округа Евгений Щербаков открыл метапредметную олимпиаду «Школы Росатома» в Озерске и пожелал ее участникам хорошего настроя и успехов.

Состязание, организованное на площадке СОШ №32, объединило вместе 76 умников и умниц - учащихся 5-8 классов из 14 образовательных организаций Озерского городского округа (19 команд по четыре человека) и началось с приветствия официальных гостей.

Первым к собравшимся в зале школьникам и педагогам обратился Евгений Щербаков:

- Я уверен, что у нас растет умная и талантливая молодежь и у нее в Озерске хорошее будущее. Желаю всем вам хорошего начала - успехов на этой олимпиаде!

Такое же доброе напутствие участники олимпиады получили от заместителя генерального директора по капитальному строительству ФГУП «ПО «Маяк» Сергея Ломовцева:

- Вдвойне приятно находится в родных стенах: много лет назад я окончил школу №32 и теперь, приветствуя вас, новое поколение, хочу пожелать, чтобы на олимпиаде вы сумели не просто продемонстрировать свои знания, но на «отлично» проявили свои личные качества: твердый характер, умение работать в команде, принимать взвешенные решения… Победы вам!

Дав старт метапредметной олимпиаде «Школы Росатома», Евгений Щербаков и Сергей Ломовцев увидели презентацию участников и момент вскрытия конвертов с олимпиадными заданиями. Затем стали очевидцами первого этапа, внимательно ознакомились с условиями проведения состязаний. Почетные гости высоко оценили организацию мероприятия и отметили саму форму интеллектуального соревнования учащихся:

- В основном, олимпиады, которые проводятся для школьников, направлены на то, чтобы выявить наиболее одаренных детей в той или иной области знаний. Данная олимпиада помогает детям осознать, что важно не только изучать предметы, но иметь серьезный багаж «надпредметных» умений и навыков, который позволяет человеку добиться успехов в любой деятельности. Это очень полезное мероприятие.

По условиям организаторов, метапредметная олимпиада «Школы Росатома» - командное первенство: каждая команда составлена из детей разного возраста (по одному человеку из 5,6,7,8 классов). У всех участников одной команды разный багаж знаний и разный опыт в решении задач проблемного характера. При выполнении задания на данной олимпиаде становится важным не то, в каком классе ее участник учится, а насколько хорошо он умеет вычленять суть проблемы, добывать и анализировать информацию, видеть проблему во всей ее многоплановости, распределять работу внутри команды, отстаивать свою точку зрения, понимать и принимать позицию другого человека и так далее.

Сегодня в СОШ №32 состязания продолжались в течение всего дня, они потребовали от участников предельной четкости и собранности: дети трудились с небольшим перерывом на обед, формировали и защищали свои проекты - сами оценивали себя, их оценивали эксперты. Итоги олимпиады будут известны уже завтра, в управление образования состоится награждение команд-призеров, занявших три первых места.

Справочно: метапредметная олимпиада «Школы Росатома» проводится с 2014 года, в 2018 году – с использованием гранта Президента Российской Федерации. Она предполагает два этапа: муниципальный, в нем принимают участие команды от каждой школы (на добровольных началах); второй этап – финальный, он организуется для команд, победивших в каждом городе. Победители и призеры финального этапа награждаются ценными призами и правом участия в отраслевой смене для одаренных детей городов «Росатома», которая ежегодно проводится в одном из Всероссийских детских центров.

http://www.ozerskadm.ru