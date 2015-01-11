Метеориту не ровня: над Челябинском сгорел метровый болид

Небо над Челябинской областью в очередной раз приняло космического гостя – в атмосфере Земли сгорел небольшой болид.

Необычные вспышки заметили в небе над Южным Уралом в ночь на 3 марта. Хорошую видимость обеспечила безоблачная погода. Местные жители обсуждают видеозаписи в соцсетях, гадая, что же произошло. Кто-то шутит про гигантскую сварку, кто-то считает, что это был салют, но ближе всего к истине оказались те, кто заподозрил очередной метеорит

«Сравнивать с челябинским метеоритом, упавшим в 2013 году, конечно, не стоит. Но опираясь на свой опыт, могу сказать, что это классическое вторжение небольшого космического тела. Маленькие болиды падают и сгорают в атмосфере Земли довольно часто, но мы не всегда их замечаем. Судя по выложенным в сети видео, этот болид был диаметром около метра, последние вспышки были на высоте около 20 тыс. метров», – заключил профессор Уральского федерального университета, член Комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский

Знаменитый ученый не исключает, что небольшие обломки могли упасть на землю где-то между Челябинском и Курганом, однако искать их специально бесполезно. Для этого недостаточно данных. А вот найти космический осколок случайно вполне вероятно.

https://dostup1.ru