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| Новости » Наука и образование

Почет и уважение для Ануфриевой Людмилы Яковлевны

Совет ветеранов педагогических работников при поддержке Управления образования города Озёрска выступил с инициативой о присвоении звания почетного жителя города Озёрска Ануфриевой Людмиле Яковлевне.

Людмила Яковлевна проработала в системе образования более 50 лет, вела активную общественную жизнь, основала "ветеранский клуб", поддерживает коллег-ветеранов и пользуется огромным уважением своих учеников и всех, кому повезло работать с ней вместе.

Для присвоения звания почетного жителя города необходимо собрать 1500 подписей. Оставить свою подпись вы можете в одном из абонентских отделов компании "Уральские кабельные сети -Озёрск":

  • пр-кт Победы, 8. График работы: в будни с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00, в воскресенье с 10:00 до 15:00.
  • пр-кт Карла Маркса, 15а — м-н «Елена» (левое крыло, 2 этаж). График работы: в будни с 11:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 17:00, в воскресенье с 11:00 до 16:00.
  • ул. Дзержинского, 35а — ТРК «Фестиваль» (цокольный этаж, за «Магнитом»). График работы: с 10:00 до 21:00. Без выходных.

Подробнее об этой инициативе в интервью с Любовью Владимировной Горубновой, начальником отдела образования ОГО: 

Характеристика

ветерана педагогического труда, председателя совета ветеранов

Управления образования администрации Озерского городского округа

Ануфриевой Людмилы Яковлевны

Ануфриева Людмила Яковлевна проживает в городе Озерске с 1946 года. Успешно окончила среднюю школу № 32, в которой и начала свою педагогическую деятельность по окончании института.

Городскому народному образованию она отдала 50 лет.

Педагог дал путевку в жизнь около пяти тысячам учащихся. Её выпускники внесли и вносят весомый вклад в развитие родного города Озерск, являются её гордостью (кто-то из них стал учителем, воспитателем, врачом, адвокатом, рабочим, начальником, главным инженером и т.д.).

Педагог со школьной скамьи занимает активную жизненную позицию (участвовала во многих трудовых делах города: озеленяла территории школ №№ 24, 32; ул. Пушкина; осваивала «целину» будущей СЮН; организовывала субботники по наведению чистоты в парке культуры, пляжах, была отрядной вожатой). Работала в пионерских лагерях и старшей вожатой, и старшим воспитателем, и начальником пионерского лагеря.

Силой искусства, художественным словом изучаемых произведений, личным обаянием, требовательностью к себе, коллегам, учащимся влияла и влияет на духовный мир подростков, формирует у них патриотические чувства, любовь к Родине.

В период работы в школе её ученики ежегодно участвовали во всех городских и областных смотрах-конкурсах по разным направлениям и всегда занимали призовые места (олимпиады по русскому языку, литературе; конкурсы чтецов по разной тематике; конкурсы сочинений, посвящённых родному городу; конкурсы юных литераторов «Юность строит города» и др.).

Людмила Яковлевна проводила литературные вечера, посвящённые родному городу, родному краю; организовывала встречи с известными людьми города.

Работая в училище № 44 заместителем директора по теоретическому обучению, вывела общеобразовательную подготовку в число лучших по области.

Руководила и школьным, и городским методическими объединениями учителей русского языка и литературы. Постоянно была в педагогическом поиске, обогащала свой опыт, которым охотно делилась на методических объединениях в городе и области, собрала методические рекомендации под рубрикой «В помощь учителю».

Ануфриева Л.Я. вела школу педагогического мастерства, литературные передачи для школьников по местному телевидению.

За годы профессиональной деятельности Людмила Яковлевна была делегатом областного слёта передовиков педагогического труда, её портрет среди ярких личностей Озерска на Доске Почета передовиков в городе Челябинске.

Много лет избиралась членом Пленума ГК профсоюза, 20 лет руководила профсоюзными организациями (шк. №№ 32, 30, 25, СГ ПТУ-44), возглавляла КТС, много лет избиралась зам. секретаря партийной организации (шк. 30, СГПТ-44), главным редактором школьных газет.

Целенаправленно внедряла в практику педагогику сотрудничества, ученическое самоуправление, вела «Совет отцов».

Назначалась председателем школьной и областной (1993 год) аттестационных комиссий.

Ануфриева Л.Я. восьмой год возглавляет ветеранскую организацию учителей. Разработала структуру работы с ветеранами и внедрила её в жизнь. Работа строится под девизом «Добрые дела – людям!» Наладила чёткий учёт пенсионеров, чтобы решать их проблемы, запросы и интересы. Успешно осуществляется деятельность Совета ветеранов в решении социальной защиты пенсионеров, работа по нравственному, военно-патриотическому воспитанию учащихся, благодаря совместной работе со школами и учреждениями дополнительного образования города.

По инициативе Людмилы Яковлевны 6 января 2013 г. был создан клуб «Радуга», который проводит интересные встречи с ветеранами и ежегодные торжественные и праздничные встречи с учителями-пенсионерами в День Учителя.

Ануфриевой Л.Я. была проведена большая работа по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Совместно с директором школы № 27 Кустаревой Н.М. начали развивать волонтёрское движение: ухаживать за могилами участников войны.

В год экологии совместно с директорами школ и волонтёрами провели работу по благоустройству и озеленению школ города, начали закладывать аллеи в честь своих учителей на территории школ.

Талантливый и одарённый педагог пользуется непререкаемым авторитетом, умеет создавать благоприятный моральный климат, тем самым содействуя успеху образования.

За большие заслуги в развитии народного образования перед населением горда Озерска награждена Почётными грамотами Министерства просвещения РСФСР, Госпрофобра СССР (1979 год), облуправления, ГК КПСС, ГК профсоюза, горисполкома, х/к «Маяк, юбилейной медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда». Неоднократно была победителем в социалистическом соревновании. Присвоены почётные звания «Отличник народного просвещения», «Отличник профтехобразования СССР», «Заслуженный учитель РФ».

Как человек общественного долга, в 2014 году активно участвовала в предвыборной кампании Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского, за что получила Благодарственное письмо.

В связи с 70-летием создания атомной промышленности была награждена Благодарственным письмом С.В. Кириенко. Имеет знак отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Вдова чернобыльца Ануфриева Виталия Афанасьевича. Имеет двух сыновей и четверых внуков.

Начальник Управления образования

администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

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