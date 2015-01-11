Ещё на подходе к хоккейной коробке, расположенной в центре парка культуры и отдыха, слышны детские крики: «Шайбу давай, мазила, куда ж ты кидаешь!». Здесь не часто встретишь озерских школьников, пришедших поболеть за своих товарищей. 3 марта в Озерском городском округе подвели итоги первого в истории города Чемпионата по хоккею на валенках среди школ.

Идейным вдохновителем масштабной акции выступил председатель общественной молодежной палаты при Собрании депутатов - Андрей Васильев. С раннего детства этот целеустремленный молодой человек не только увлекается спортом, но и имеет активную жизненную позицию.

- Мой принцип работы в ОМП таков, что мы должны заниматься с молодежью интересными делами. Сегодня уже стало нормой, что школьники, введу загруженности в школе, мало времени проводят на свежем воздухе. Подобными же мероприятиями мы стремимся к тому, чтобы дети приобщались к здоровому образу жизни, а поскольку каждый второй мужчина увлекается тем или иным видом спорта, было принанято решение провести хоккей на валенках.

Более двух месяцев в Озерских школах проходил отбор лучших из лучших. По словам организаторов, хоккей объединил более трехсот школьников, однако путевку в полуфинал получили не все: в полуфинал вышли лишь шесть команд.

Финальные игры Чемпионата по хоккею на валенках включали в себя три группы. Лидирующие позиции в группе коррекционных школ с самого начала занимала школа №. 36. Уже с первых минут было видно, что ребята были настроены только на победу. Второе место в этой группе взяла школа № 202, третье - школа № 37. Лучшим игроков финала признан Артур Губайдуллин, а самым результативным (бомбардир) стал Данил Фахретдинов. Лучшим вратарем признан Иван Подгорбунских.

В группе 7-8 классы: 1 место взяла школа № 24, второе - школа № 25, замкнула тройку команда лицея № 39. В этой группе лучшим игроком оказался Евгений Игнатьев , бомбардиром – Андрей Гемранов, а лучшим вратарем – Степан Билецкий.

Ещё больший накал страстей ожидал болельщиков и команды на встречах между 9-11 классами. Здесь «золото» взяла команда школы № 25, «серебро» школа № 33, «бронзу» лицей 39. Лучшим игроков стал Михаил Святов, самым результативным бомбардиром Влад Данилин, лучшим вратарем Андрей Шефер.

Огромную благодарность за помощь в организации и проведении чемпионата выражаем: управлению образования администрации ОГО - Константину Агапову,партии "Единая Россия" и председателю Собрания депутатов Олегу Костикову, а также начальнику управления Спорта и Туризма Артуру Гаврилову.

Антон Шалимов

Фото: Константин Агапов