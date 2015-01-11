Его судьба неотделима от истории Озерска

5 марта глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев поздравили с 80-летием одного из самых уважаемых руководителей города советского времени – Виктора Александровича Козлова.

Почти шесть десятков лет связывают Виктора Александровича с Озерском. Он принадлежит к тому славному поколению ветеранов, которые в 1960-е годы молодыми выпускниками различных ВУЗов со всех уголков страны приезжали в Челябинск-40, чтобы работать на химкомбинате «Маяк» и строить новый город. Виктор Александрович окончил Саратовский автомобильный институт и получил распределение в закрытый уральский город. Он прошёл трудовой путь от мастера до заместителя директора предприятия по производству, участвовал в возведении объектов химкомбината «Маяк», Кыштымского медеэлектролитного и Каслинского машиностроительного заводов. В 1980-е годы он работал в партийном комитете Южноуральского управления строительства, затем в городском комитете КПСС. В 1987 году Виктор Александрович был избран первым заместителем, а в декабре 1988 – председателем городского исполнительного комитета Челябинска-65. В непростое для всей страны время преобразований Виктор Александрович руководил муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства, а позднее в администрации города Озерска возглавлял отдел по гражданской обороне и режиму, а также комитет по управлению имуществом.

День рождения Виктор Александрович отметил дома в окружении самых близких людей – супруги и дочери. К юбиляру с поздравлениями и подарками пришли глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Виктор Александрович был рад гостям, тёплому и искреннему участию, с интересом пролистал подаренные ему новые памятные книги об Озерске, посвящённые истории города и градообразующего предприятия, поделился воспоминаниями о своей работе, показал семейные фотографии. Евгений Щербаков и Михаил Похлебаев пожелали имениннику крепкого здоровья, бодрого настроения и долгих лет.

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