Россия заходится в любви и ненависти к Сталину

65 лет назад от инсульта умер самый обожествляемый и проклинаемый советский руководитель Иосиф Сталин.

В связи с этими датами российские демографы показали, как россияне сегодня относятся во времени его правления и что оно дало для страны.

Как ранее писал Политонлайн, в настоящее время жители страны все чаще выступают за установку памятников Иосифу Сталину. Сегодня эту идею поддерживают 39% (в 2005 г. - 36%), против - 38% (ранее - 53%). Доля не определившихся с мнением выросла с 12% в 2005 г. до 23%.

Что характерно, годы сталинских репрессий для 41% россиян считаются "годами массового террора против всего народа нашей страны". 22% респондентов считают, что "репрессии были связаны с чистками в партии и касались в основном политических верхов" (этот показатель вырос с 14% в 2000 г.).

При этом часть респондентов ( 11%) заявляет, что "репрессии касались в основном действительных "врагов народа". Еще 6% полагают, что "сталинские репрессии - это миф, который раздут некоторыми СМИ".

Отметим, что 55% россиян заявляло социологам, что "участие Сталина в победе в Великой Отечественной войне оценивается заслуженно", наоборот считают только 19%. А опрос "Левады-центра" на тему «Правители» показал, что лучшим в сознании россиян оказался Владимир Путин.

По данным опроса, который провел Институт социального маркетинга и заказал член генсовета Партии роста и интернет-омбудсмен Мариничев, России снова нужен Сталин. Еще один опрос "Левада-центра" показал, что большая часть россиян (58%) сожалеет от распаде СССР.

Такие взляды большинства являются максимумом с 2009 года, пояснил социологи. При этом 25% респондентов таких чувств не испытывает. Во время опроса также обнаружилось, что 16% участников не имеют своего мнения по этому вопросу.

По сути, сожалеющие о распаде СССР респонденты поясняли, что "разрушена единая экономическая система" (54%), "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе" (36%), "возросло взаимное недоверие, ожесточенность" (34%), "разрушаются связи с родственниками, друзьями" (26%), "утрачено чувство, что ты повсюду "как дома" " (25%), "трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых" (15%).

"У россиян есть запрос на сменяемость власти, и во главе страны они хотели бы видеть "жестокого" лидера, - сообщали эксперты. - "Такой лидер мог бы бескомпромиссно бороться с коррупцией".

Нужно все-таки отметить, что многие считают, что избрание такого лидера может привести к ограничению прав и свобод. "За последние годы отношение к Сталину на самом деле «немножко улучшилось» за последние годы. Сталин - действительно символ порядка, сильной руки. Но с желанием сильной руки есть лукавство: люди считают, что она [нужна] для чиновников, для олигархов, а простых людей она гладить будет",- пояснил эксперт «Левада-центра» Денис Волков.

Ранее Андреас Рюш, корреспондент «Neue Zürcher Zeitung», автор репортажа из Москвы, считает, что "ностальгия по Сталину" приобретает в России "всё более любопытные оттенки".

По его словам, "Сталин "возвращается из забвения". Идёт "новая волна признания". Некоторые историки указывают, что в последние годы было поставлено от 70 до 100 памятников Сталину, в основном по инициативе коммунистов и бизнесменов".

Другой опрос совсем недавно показал, что русские считают Сталина самой выдающейся личностью всех времён и народов (38% респондентов; в 1989 году - всего 12%). В то же время доля тех, кто считает массовые убийства в сталинскую эпоху непростительным преступлением, за последние десять лет резко снизилась",- переживает иностранное издание.

Также Рюш полагает, что Сталин получит «нормальное место» в «официальной истории», куда Кремль впишет его «как фигуру со светлыми и тёмными сторонами».

Стоит добавить, что в прошлом году Forbes опубликовал рейтинг ста самых влиятельных граждан России за последние 100 лет. На первом месте оказался Юрий Гагарин, вторым - Иосиф Сталин, и третьим по мнению опрошенных стал Владимир Путин.

Что касается Иосифа Сталина, то в нынешней России и для огромного количества наших граждан это весьма значимая и знаковая фигура, что подтверждается даже «оппозиционными вопросами». Так, большинство опрошенных «Левада-центром» в июле этого года, назвало Сталина самым выдающимся человеком в российской истории.

Такая любовь россиян к Иосифу Сталину не удивляет - он кардинально изменил не только нашу страну, но стал одним из архитекторов Победы и всего послевоенного мира. Ялитнско-Потсдамская система, одним из создателей которой он был, при всей критике и претензиях к ней обеспечивала мир во всем мире в течение многих десятилетий. Поэтому дату его смерти многие помнят без всяких упоминаний со стороны.

http://www.politonline.ru