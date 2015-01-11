Карантин продолжается. В больницах и соцучреждениях Южного Урала введен особый режим

Заболеваемость вирусными инфекциями на Южном Урале вновь возросла после недели спада. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. По данным ведомства, рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам. Поэтому карантинные мероприятия сохраняются в 11 муниципалитетах и вводятся в 6 муниципальных образованиях Челябинской области.

"В целях предупреждения заноса и распространения ОРВИ и гриппа в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения, расположенных на территории Челябинской области, с 6 марта введены ограничительные мероприятия в медицинских организациях и организациях системы социальной защиты населения Челябинской области, в том числе масочный режим для персонала, запрещение посещений пациентов, запрещение культурно-массовых мероприятий в социальных организациях, усиление мероприятий по своевременному выявлению и изоляции больных ОРВИ и гриппом, проведение экстренной неспецифической профилактики, усиление режима текущей дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха, соблюдение температурного режима в помещениях и другое." — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Отметим, что в регионе чаще всего встречаются штаммы так называемого свиного — А H1N1/pdm2009 — и гонконгского — А H3N2 — вирусов гриппа. Кроме них, парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.

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