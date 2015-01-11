«По-доброму пошутить» над женщинами предлагает челябинский зоопарк

Комплимент женщине, особенно накануне 8 марта, должен быть необычным, считают в челябинском зоопарке, а потому предлагают мужчинам сравнить фото любимой с одним из питомцев зоосада.
Самого оригинального автора отметят подарком.
«В этот день над женщинами можно по-доброму пошутить. Точнее сделать необычный комплимент. Если Вы хотите позабавить любимых вами женщин и ваши женщины любят животных, напишите на какого питомца нашего зоопарка похожа ваша жена, подруга или родственница и почему», - написано на официальной странице зоопарка.
Комментарии и поздравления вместе с фото подруги и животного нужно прислать на адрес [email protected], разместить на официальной странице в инстаграме @chel_zoopark или в нашей группе Вконтакте с хэштэгами #твояподругакошечка и #женщинызоо, #chelzooконкурс.
За самое удачное сходство обещают пригласительные билеты в зоопарк.
http://www.chel.aif.ru
Ключевые теги: Зоопарк, женщины, 8 марта.
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