На праздники в области похолодает до -25 мороза

Весенний праздник 8 марта в Челябинской области пройдет под совсем не весеннюю погоду. В ночь на 9 марта в регионе похолодает до -25 градусов.
В ночь на 8 марта по Челябинской области температура воздуха составит -17, -22 градуса. Днем 8 марта в регионе ожидается -5, -10 мороза. Отдельные порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. 9 марта ночью в горах Челябинской области и вовсе похолодает до -25 градусов, в целом по региону ожидается -14−19 мороза. Днем 9 марта прогнозируют — 6, -11 градусов.
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Ключевые теги: Челябинская область, 8 марта, морозы.
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