Школьники Южного Урала летом смогут путешествовать в поездах за полцены – на скидку имеют право дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2018 года.

«Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса электропоездов дальнего следования, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов)», – говорится в сообщении.+

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно уже сегодня как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Добавим, что для школьников от 10 до 17 лет включительно АО «ФПК» также предоставляет скидку в размере 50% на проезд в купейных вагонах с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября 2018 года. А при покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детb в возрасте до 5 лет ездят бесплатно.

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