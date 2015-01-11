По инициативе Бурматова в отношении автохамов введут штрафы

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов стал соавтором законопроекта, запрещающего судам оспаривать право региональных властей назначать штрафы за нарушение правил парковки автомобилей.

С принятием данного законопроекта над автохамами сгустятся тучи: их за парковку на газонах, детских площадках и других не предназначенных для этого местах будут нещадно штрафовать.

Как пояснил Владимир Бурматов, ранее регионы на уровне местного законодательства сами устанавливали штрафы автохамам. Однако суды зачастую отказывали в назначении административного наказания нарушителям, поскольку обнаружили несоответствие между правилами, утвержденными региональными властями, и нормами федерального законодательства. Данный законопроект устранит противоречие между федеральным и региональным законодательством, отметил парламентарий.

Он также добавил, что в рамках программы «Городская среда» необходимо рядом с многоквартирными домами создавать специальные заасфальтированные места для бесплатной парковки. Этим самым автомобилистам будет предоставлена возможность разместить машины, не нарушая закон и не уничтожая газоны.

В законопроекте четко обозначены полномочия ГИБДД и муниципальных властей. Сотрудники полиции будут контролировать парковку и стоянку на дорогах, а муниципальные власти — во дворах. По словам Владимира Бурматова, данная законодательная инициатива уже поддержана депутатами нескольких фракций. Госдума планирует рассмотреть ее уже этой весной.

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