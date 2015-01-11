Сотрудники озерской Госавтоинспекции поздравили автоледи с праздником весны

7 марта, в преддверии весеннего женского праздника, сотрудники Госавтоинспекции Озерска провели традиционную акцию «Цветы для автоледи».

Командир отдельного взвода ДПС ГИБДД майор полиции Александр Седов и его заместитель капитан полиции Виктор Кондратюк на площади имени Броховича «выявляли» управлявших автомобилями представительниц женского пола.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с озерским шоуменом и телеведущим Игорем Ковалевым поздравляли женщин с весенним праздником, желали солнечного настроения, счастья, здоровья и, конечно, соблюдение Правил дорожного движения.

Каждая участница акции от рук сотрудников полиции получила не только цветы, но и заряд хорошего настроения.