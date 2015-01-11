Занятия в школах города отменяются

В связи с низкой температурой воздуха (по данным ЕДДС -26оС) 12.03.2018 года отменяются занятия c 1 по 7 класс. http://www.gorono-ozersk.ru/node/5455

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