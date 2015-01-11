Новости Службы спасения г. Озерска

Новости от Службы спасения г.Озёрска: что происходило в Озёрске в праздничные дни.

08 марта 2018 в 11.23 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанки с просьбой вскрыть дверь квартиры ее отца, проживающего по ул. Октябрьская, т.к. тот не отвечает на звонки и стук в дверь. Спасатели вскрыли дверь при помощи слесарного инструмента. В квартире обнаружили мужчину, лежащим на полу и нуждающимся в медицинской помощи. По адресу была вызвана «Скорая». Спасатели на носилках донесли пострадавшего до а\м медиков.

09 марта 2018 в 15.56 в службу спасения позвонила женщина, работающая сиделкой и попросила вскрыть дверь квартиры ее подопечных (престарелые муж с женой), проживающих по ул. Кирова, не отзываются на звонки и стук в дверь. В присутствии полиции спасатели вскрыли дверь слесарным инструментом. С престарелой четой все оказалось в порядке – они просто ничего не слышали.

10 марта в 09.23 в службу спасения позвонила диспетчер службы «03» с просьбой транспортировать больного (стало плохо с сердцем) по льду оз. Иртяш до автомобиля «Скорой». Спасатели около 1000 м несли мужчину (предынфарктное состояние) по льду озера, после чего передали его медикам.

В 20.08 того же дня к спасателям обратилась женщина с просьбой снять обручальное кольцо с пальца, т.к. сама справиться не может. Помощь была оказана – спасатели сняли кольцо специнструментом.

11 марта 2018 в 13.40 озерчанка попросила вскрыть дверь квартиры ее пожилой матери (84 года), проживающей по ул. Блюхера. Та упала, не может подойти к двери, ключ в замок вставлен изнутри. Дверь была вскрыта спасателями при помощи слесарного инструмента. Женщину подняли, уложили на кровать, вызвали скорую помощь.

Напоминаем телефоны служб экстренного реагирования (для абонентов сотовой связи):

101 – пожарные и спасатели;

102 – полиция;

103 – скорая помощь;

104 – служба газа;

112 – единый телефон в случае беды.