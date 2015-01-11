Бесхозный пакет вызвал беспокойство жильцов дома в Озёрске

10 марта в 2018 в службу спасения от жителя города поступила информация о подозрительном бесхозном пакете, стоящем в подъезде дома по ул. Менделеева. Данная информация была оперативно доведена до всех служб экстренного реагирования округа.

акет был проверен представителями УВД. В пакете оказался старый принтер.

Напоминаем о правилах поведения при обнаружении подозрительного предмета в местах с массовым пребыванием людей (бесхозная сумка, пакет, коробка, портфель и пр.):

не трогайте, не перемещайте, не открывайте их;

не фотографируйте, не пользуйтесь сотовой связью;

не паникуйте и не кричите;

сохраняя спокойствие, сообщите о находке ближайшему официальному лицу (в здании, учреждении, местах массовых гуляний – охраннику, вахтеру, сотруднику полиции; в общественном транспорте - кондуктору или водителю) или по телефонам экстренного реагирования – 02 или 01;

далее следуйте указаниям официальных лиц.