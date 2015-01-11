35-градусные морозы идут на Южный Урал

На Южный Урал идут 33-градусные морозы, предупреждает Челябинский гидрометцентр. Похолодание начнётся в ночь на вторник, 13 марта. Температура воздуха опустится до минус 29 градусов, а в низинах — до минус 33−35 градусов.
Днём, правда, будет значительно теплее — всего минус 6−11 градусов, но такой значительный температурный разброс тоже представляет опасность.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2−7 метров в секунду, днем отдельные порывы до 11 метров в секунду.
http://www.chel.aif.ru
Ключевые теги: ОГО, морозы.
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