Подарили друг другу заряд хорошего настроения и позитива

В рамках семейного фестиваля «Я. Семья. Озерск. Россия» в озерском клубе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Наши дети» прошёл праздник под названием «Супер-Мамочки».

Название мероприятия было выбрано не случайно. Каждая мама особенного ребёнка является настоящим героем, изо дня в день они вкладывают в воспитание и заботу о своих детях много физических и душевных сил, терпения и оптимизма. В клуб «Наши дети» родители особенных детей попадают по-разному, но главное, что вместе им удаётся преодолевать трудности, радоваться успехам своих детей, получать заряд хорошего настроения и позитива. В клубе занимаются около ста ребят в возрасте от 5 до 20 лет. Следует отметить, что в клубе создана атмосфера домашнего уюта и теплоты. Педагоги занимаются и общаются с детишками, как с родными, называя их «своими». Организаторы клуба Светлана Полеева и Елена Фомичёва вырастили многих выпускников, которые сегодня приходят в клуб уже со своими малышами.

В ходе праздничной программы маленькие участники своими руками готовили подарки для мам. Ребята, занимаясь прикладным творчеством, по-разному выражали эмоции, но все искренне старались сделать подарок как можно лучше. Кроме того, большое впечатление на взрослых произвела готовность детей помогать друг другу. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, плели ленточки, разбившись на команды, готовили открытки, составляли пословицы, учились плести косы. Все конкурсы были с сюрпризами, это было волнительно и трогательно. Для гостей мероприятия были организованы веселые танцы, бои на клюшках и другие забавы, которые нравятся всем детям. На празднике всё время был слышен детских смех. Закончилась конкурсная программа вручением всем мамочкам милых открыток, сделанных детскими руками, и дружным семейным чаепитием.

По отзывам родителей, мероприятие было интересным, правильно организованным, опытные педагоги подготовили замечательные конкурсы, эстафеты и мастер-классы. Каждая такая встреча запоминается, яркие положительные впечатления помогают справляться с жизненными проблемами и двигаться вперёд, а оптимизм и стремление общаться этих ребят вдохновляют всех вокруг.

Справочно:

Клуб для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья «Наши дети» начал работу одиннадцать лет назад. Помимо решения вопросов по созданию в округе безбарьерной среды, организаторам клуба хотелось создать для особенных детей второй дом и условия для самореализации, где они могли бы играть, общаться, заниматься актерским мастерством и прикладным творчеством. И со временем им успешно удалось реализовать намеченные планы. Члены клуба приходят сюда целыми семьями и в будни, и в праздники, за уникальным опытом и новыми знаниями.

Текст подготовлен управлением образования администрации.

Фото общественной организации "Наши дети".

http://www.ozerskadm.ru