Южноуральцы оценили эффективность закона о защите животных

Ужесточение уголовного наказания за жестокое обращение с животными доказало свою эффективность. Об этом депутат Госдумы, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил на встрече с зоозащитниками, которая состоялась в Челябинске сегодня, 13 марта.

Парламентарий отметил, что всего несколько месяцев назад южноуральские СМИ каждую неделю пестрели новостями об издевательствах и расправах над животными. А сейчас эта тема практически ушла из повестки. «Значит, ужесточение уголовного наказания за жестокое обращение с животными стало профилактической мерой», - заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Отметим, что парламентарий является автором данного закона. Согласно документу, теперь жестокое обращение с животными отнесено к преступлениям средней тяжести, соответственно увеличился и срок наказания - до 5 лет лишения свободы.

Сегодня же парламентарий дал старт реализации нового волонтерского проекта помощи приютам для бездомных животных. Его участниками стали ученики школы №141. Они за считанные дни собрали 100 кг корма, несколько мешков теплых пледов и одеял для собак и даже смастерили несколько будок на уроках технологии. У деревянных домиков тут же нашлись четвероногие жильцы.

Напомним, что Владимир Бурматов постоянно оказывает помощь челябинским приютам для бездомных животных. Благодаря его инициативе, южноуральские зоозащитники получили гранты на эффективное осуществление своей деятельности.

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