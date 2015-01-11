8 марта на глк «Егоза»: как это было

В международный женский день – 8 марта, глк «Егоза» провела для своих гостей очередную развлекательную программу, в которой смогли поучаствовать и самые маленькие постетители «горнолыжки», и взрослые. Деткам необходимо было как можно больше сказать добрых слов о своих мамах, у кого исчерпался запас прилагательных, к сожалению, выбывал, но не без поощрительных призов от компании «Уральские кабельные сети-Озёрск» и Борд-шопа «Реформа». Победителем же оказался мальчик, который, помимо прочего, назвал свою маму самой музыкальной и математической!

Затем уже взрослые показывали, на что они способны: играли в игру детства – «Слоников», участвовали в конкурсе на знание песен с женскими именами, рисовали левой рукой и в варежках портреты своих мам…Запас конкурсов был поистине неисчерпаем!

Победителям были вручены сертификаты от борд-шопа «Street Lab».

Ждём гостей из близлежащих городов, а также озерчан на глк «Егоза» и, конечно, в будни!

Деткам необходимо было как можно больше сказать добрых слов о своих мамах, у кого исчерпался запас прилагательных, к сожалению, выбывал, но не без поощрительных призов от компании «Уральские кабельные сети-Озёрск» и Борд-шопа «Реформа». Победителем же оказался мальчик, который, помимо прочего, назвал свою маму самой музыкальной и математической!

Затем уже взрослые показывали, на что они способны: играли в игру детства – «Слоников», участвовали в конкурсе на знание песен с женскими именами, рисовали левой рукой и в варежках портреты своих мам…Запас конкурсов был поистине неисчерпаем!

Победителям были вручены сертификаты от борд-шопа «Street Lab».

Ждём гостей из близлежащих городов, а также озерчан на глк «Егоза» и, конечно, в будни!

Александра Лебедева