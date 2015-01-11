Социальных работников Челябинской области обучат жестовому языку – проект реализуется в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы.

«В прошлом году впервые провели обучение специалистов соцблока русскому жестовому языку, тема востребованная и очень актуальная. Ведь для решения вопросов, с которыми обращаются к специалистам инвалиды по слуху, зачастую необходимы знания минимального набора общепринятых жестов, чтобы понять неслышащего человека, задать ему уточняющие вопросы и получить ответы», – комментирует министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

В этом году данное направление работы в министерстве продолжили, увеличили длительность обучения – с одного месяца до трех, и немного изменили программу, с учетом пожеланий прошлого года.

Участниками курсов стали специалисты учреждений соцзащиты, образования, спорта, врачи, музейные работники, сотрудники ЗАГСа и другие. Обучение продлится почти три месяца, занятия будут проходить два раза в неделю. По результатам курсов состоится итоговая аттестация.

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