Стали известны итоги опроса по вовлечению персонала ПО «Маяк» в Производственную систему «Росатома»

Для определения уровня вовлечения сотрудников в Производственную систему «Росатома» (ПСР) с 4 декабря 2017 года по 19 января 2018 года на ПО «Маяк» был проведен опрос и работали фокус-группы под руководством экспертов Корпоративной академии Росатома.

Для объективности данных в опросе должны были принять участие не менее 5% работников от общей численности сотрудников предприятия – таково требование для определения уровня вовлечения сотрудников в ПСР. Более 700 «маяковцев» – от рабочих до руководителей – отвечали на вопросы анкеты о ПСР.

Аналогичное тестирование проводилось летом 2017 года, когда итоговый результат был не намного выше 40%. В начале марта стали известны итоги нынешнего опроса по вовлечению персонала в ПСР: результат составил 75% и был подтвержден в рамках фокус-групп.

В атомной отрасли присвоение статуса «ПСР-предприятие» происходит при выполнении трех обязательных условий: по итогам года выполнены все индикаторы развивающей партнерской проверки качества (РППК), достигнуты все основные бизнес-показатели предприятия, уровень вовлечения сотрудников предприятия в ПСР должен быть не ниже 50%. По итогам 2017 года все три условия ПО «Маяк» выполнены.

Как отметил начальник технического отдела ПО «Маяк» Радик Иксанов, стремительный рывок за полгода по уровню вовлечения сотрудников в ПСР на предприятии можно объяснить рядом факторов. Это реализация высокоэффективных ПСР-проектов в подразделениях, высокая вовлеченность в процесс развертывания ПСР руководства «Маяка», активное участие большинства работников в достижении бизнес-показателей предприятия (снижение всех видов запасов и увеличение доходов). Работники «Маяка» увидели, как с помощью инструментов ПСР можно достигать результатов, которые еще вчера казались недостижимыми. Следует отметить важную работу службы управления персоналом, специалисты которой занимаются мотивацией и вовлеченностью сотрудников во все сферы деятельности предприятия.

В последней декаде марта в Санкт-Петербурге состоится Управляющий совет проекта «Комплексная оптимизация атомной отрасли», на котором утвердят список организаций – обладателей статуса «ПСР-предприятие» по итогам 2017 года.

http://www.po-mayak.ru