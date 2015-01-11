Минстрой РФ назвал рыночную цену 1 кв. м жилья в Челябинской области

Минстрой РФ назвал рыночную цену квадратного метра жилья в Челябинской области на второй квартал 2018 года — документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Челябинской области стоимость жилья за квадратный метр составляет 31 725 рублей. Среди регионов УрФО, Южный Урал держится в списке наиболее «доступных»: самое дорогое жилье — в Ямало-Ненецком автономном округе (52 996 рублей) и ХМАО — Югре (46 682 рубля), самое дешевое в Курганской области — 30 664 рубля.

Самым дорогим регионом уже традиционно стала Москва, один метр жилой площади в столице стоит 91 670 рублей. Список дорогих регионов также остался прежним, причем цены в них серьезно подросли. Так, один метр жилья в Санкт-Петербурге стоит 67 221 рубль, что на 3 805 рублей выше показателя за прошлый квартал, пишет «Российская газета».

Самое дешевое жилье — в Адыгее (28 079 рублей за метр), Кабардино-Балкарии (28 381 рубль) и Калмыкии (28 473 рубля).

Показатели средней рыночной стоимости применяются федеральными и региональными органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат гражданам. Среди них молодые, малообеспеченные и многодетные семьи, военные, участники боевых действий, ветераны ВОВ и чернобыльцы, а также жители Крайнего Севера, прожившие на этой территории не менее 15 лет, инвалиды.

https://dostup1.ru