Активность южноуральцев задала векторы благоустройства

Активность жителей Челябинской области помогла не только определить, какие территории нужно приводить в порядок, но и задала основные векторы благоустройства.

Исполнять мечты южноуральцев власти мечтают и в небольшом Кыштыме, и миллионном Челябинске. Благодаря федеральной программе и грантовым конкурсам это стало вполне реально. Об этом представители муниципалитетов и глава минстроя региона Виктор Тупикин рассказали

накануне, 15 марта, на пресс-конференции.

«Мы видим насколько активны становятся граждане по тому, как они высказывали свои предложения по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». И это доверие мы должны оправдать рейтинговым голосованием. Территорий, где оно пройдет, в нашем регионе 19. Для нас это новое явление. Сначала граждане предлагали общественные пространства, теперь итоговый опрос расставит приоритеты, итоговым результатом ставит порядок проведения благоустройства. Если этот опыт будет эффективным, то будем его реализовывать и впредь. А жители будут понимать, что благоустройство проведено там, где они хотели. Это важно, это показатель доверия», - поделился Виктор Тупикин.

И жители действительно расставляют важные для них приоритеты. Как рассказал глава Южноуральска Александр Лазарев, на одной из встреч на градообразующем предприятии было предложение направить деньги на ремонт дорог и тротуаров. Но люди отвергли эту идею, высказав пожелание направить федеральные средства на благоустройство стадиона «Центральный».

За время общественных обсуждений жители Южного Урала передали властям более 40 тысяч предложений. Всего в итоговую программу, рассчитанную на пять лет, вошли 173 объекта. Рейтинговое голосование пройдет 18 марта в 39 муниципалитетах региона. В это число вошел Кыштым, где власти включили в итоговый бюллетень все семь общественных пространств, предложенных горожанами. Это набережная вдоль речки Кыштымки, сквер и набережная в районе Нижнего Кыштыма, городской парк имени Пушкина, чугунный фонтан, сквер и детский парк на территории демидовской усадьбы. Почти все имеют особый исторический статус, подчеркивает глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

«У горожан есть доверие к этой программе, подобный опыт мы реализуем уже не первый год. Не так давно Кыштым вошел в реестр исторических городов. И теперь все, что мы делаем, отвечает требованиям этого почетного статуса, - рассказала Людмила Шеболаева. - Рейтинговый опрос поможет нам расставить приоритеты, покажет, что более важно для кыштымцев. Наши горожане мудры, они понимают важность, и знают, что от их активности зависит и то, сможет ли наш город принять участие еще в одном федеральном конкурсе для малых городов, где мы получим возможность получить еще порядка 80 миллионов рублей для исполнения мечты всех кыштымцев».

По словам Виктора Тупикина на федеральный конкурс малых городов отправлено 16 проектов от Челябинской области. В случае победы, муниципалитет может рассчитывать на сумму от 80 до 100 миллионов рублей. «Очень красивые и серьезнейшие проекты, - подчеркнул министр. - Например, проект по благоустройству исторического центра в Троицке. Будем поддерживать и сопровождать каждый, планируется, что в случае победы муниципалитеты малых городов смогут получить солидные средства».

Что касается реализующегося приоритетного проекта по благоустройству, то в этом году на благоустройство будет направлено более одного миллиарда рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. Средства распределили пропорционально количеству жителей среди городов области. Безусловно, что пальма первенства в этой части у Челябинска. На общественные пространства областной столицы направят порядка 110 миллионов рублей, а приоритеты также расставят жители. Но власти планирую, что на рейтинговом голосовании они смогут получить еще и наказы в части наполнения благоустраиваемых территорий.

Кстати реализация программы не ограничится федеральными и региональными деньгами. Местные бюджеты тоже внесут свой вклад, что даст возможность привести в порядок большее количество территорий. Многие проекты поддерживают предприятия и бизнес.

Рейтинговое голосование по объектам благоустройства пройдет во всех городах Челябинской области с численностью населения более 20 тысяч человек. Везде оно пройдет в один день, 18 марта 2018 года, опросные пункты будут размещены рядом с избирательными участками, где будут проходить выборы президента страны. Итоги специально созданные комиссии подведут до конца марта. Процесс подсчета будет не менее серьезным, чем на выборах главы государства. Во всех муниципалитетах созданы общественные комиссии, определены счетчики, за ходом голосования будут следить наблюдатели. Окончательные результаты будут опубликованы до 31 марта 2018 года.

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