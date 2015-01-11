Впервые в городе! Именитые гости из Татарстана!

15 апреля при поддержке Президента Республики Татарстан Р. Минниханова, а также Министерства культуры республики Татарстан на сцене ДК "Маяк" состоится грандиозное событие - выступление легендарного Ансамбля песни и танца республики Татарстан.
Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан - уникальный коллектив, славная история которого насчитывает 80 лет.
При всем разнообразии творческих форм неизменным остается одно – сочетание высокого профессионализма и душевной проникновенности исполнения. Именно поэтому каждый концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан – это всегда крупное культурное событие и яркий праздник, который надолго оставляет в сердцах зрителей образ древнего и великого народа.
Это ансамбль заряжает неописуемой энергией, его музыкальная и танцевальная культура всегда на самом высоком уровне.
Организаторы концерта обещают яркую насыщенную программу с песнями, танцами, шуточными зарисовками и роскошными костюмами.
На сегодняшний день артистический состав ансамбля насчитывает 75 человек, а озерские зрители, которые не избалованы подобными гастрольными выступлениями, смогут увидеть юбилейный проект
"Танцы народов Мира", включающий в себя как национальную, так и европейскую программу коллектива. Начало в 16.00.
Заказ билетов по т.67752
Ключевые теги: ДК Маяк, концерт, анонс.
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