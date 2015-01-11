Со следующей недели в округе стартует профилактическое мероприятие «Весенние каникулы»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период с 19 марта 2018 по 1 апреля 2018 года на территории Озерского городского округа будет проводиться профилактическое мероприятие "Весенние каникулы".

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проведут комплекс информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, особое внимание инспекторского состава будет обращено на соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов и других основ ПДД, а также на выполнение требований безопасности при перевозке детей – использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств.

Весенние каникулы - это не только время отдыха, это еще и время, когда наибольшее количество детей и подростков имеет наименьший контроль со стороны взрослых. Чтобы избежать трагедии сотрудники ГИБДД рекомендуют взрослым и детям помнить и соблюдать основные правила поведения на улице:

- не спешите при переходе проезжей части в непогоду, убедитесь в его безопасности;

-в темное время суток или в сумерки используйте на одежде световозвращающие элементы, с ними Вы и Ваши дети будут гораздо заметнее на дороге и это поможет водителю вовремя предотвратить несчастный случай;

-не забудьте пристегнуть своего ребенка в автомобиле! Безопасность ребенка – ваша забота!

Во избежание дорожно-транспортных происшествий, для сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения водителям необходимо усилить бдительность, а детям быть внимательнее при нахождении на проезжей части дороги!