Рабочая неделя в Челябинской области начинается со штормового ветра

В понедельник, 19 марта, на Южном Урале ожидаются сильные снегопады и похолодание.

Утром возможны небольшие осадки, столбики термометров покажут до минус 14 градусов. Днем погода будет ясной, температура воздуха составит до минус 12 градусов. Вечером чуть потеплеет, до минус 11 градусов.

По данным челябинского гидрометцентра, местами пройдет сильный и очень сильный снег либо мокрый снег. Возможно его налипание на провода, гололед, местами метели и снежные заносы.

Влажность воздуха будет равна 60%, атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.

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