Озерчане приняли активное участие в выборах Президента Российской Федерации

Территориальная избирательная комиссия Озерска подвела итоги прошедших в воскресенье выборов и зафиксировала высокую явку и неподдельный интерес к голосованию жителей округа.
По официальным данным, в Озерском городском округе число избирателей, принявших участие в выборах, составило 47 907 человек (65,78%). Этот же показатель в среднем по России равен 67%.
После обработки протоколов, переданных в Территориальную избирательную комиссию Озерска с избирательных участков, к утру 19 марта стали известны следующие результаты:
· Сергей Николаевич Бабурин («Российский общенародный союз») – 392 голоса (0,82%),
· Павел Николаевич Грудинин (КПРФ) – 5709 голосов (11,92%),
· Владимир Вольфович Жириновский (ЛДПР) – 3830 голосов (7,99%),
· Владимир Владимирович Путин (самовыдвижение) – 34 825 голосов (72,71%),
· Ксения Анатольевна Собчак («Гражданская инициатива») – 969 голосов (2,02%),
· Максим Александрович Сурайкин («Коммунисты России») – 359 голосов (0,75%),
· Борис Юрьевич Титов (Партия роста) – 468 голосов (1,11%),
· Григорий Алексеевич Явлинский («Яблоко») – 0,98%.
С большим отрывом нынешний глава государства Владимир Путин опередил других кандидатов, набрав в целом по стране 76,66% голосов после обработки 99% итоговых протоколов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Ее глава Элла Памфилова поблагодарила соотечественников за активную гражданскую позицию и сообщила, что у ЦИК есть 10 дней на опубликование окончательных итогов выборов президента Российской Федерации.
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