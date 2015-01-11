Озерчане приняли активное участие в выборах Президента Российской Федерации

Территориальная избирательная комиссия Озерска подвела итоги прошедших в воскресенье выборов и зафиксировала высокую явку и неподдельный интерес к голосованию жителей округа.

По официальным данным, в Озерском городском округе число избирателей, принявших участие в выборах, составило 47 907 человек (65,78%). Этот же показатель в среднем по России равен 67%.

После обработки протоколов, переданных в Территориальную избирательную комиссию Озерска с избирательных участков, к утру 19 марта стали известны следующие результаты:

· Сергей Николаевич Бабурин («Российский общенародный союз») – 392 голоса (0,82%),

· Павел Николаевич Грудинин (КПРФ) – 5709 голосов (11,92%),

· Владимир Вольфович Жириновский (ЛДПР) – 3830 голосов (7,99%),

· Владимир Владимирович Путин (самовыдвижение) – 34 825 голосов (72,71%),

· Ксения Анатольевна Собчак («Гражданская инициатива») – 969 голосов (2,02%),

· Максим Александрович Сурайкин («Коммунисты России») – 359 голосов (0,75%),

· Борис Юрьевич Титов (Партия роста) – 468 голосов (1,11%),

· Григорий Алексеевич Явлинский («Яблоко») – 0,98%.

С большим отрывом нынешний глава государства Владимир Путин опередил других кандидатов, набрав в целом по стране 76,66% голосов после обработки 99% итоговых протоколов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Ее глава Элла Памфилова поблагодарила соотечественников за активную гражданскую позицию и сообщила, что у ЦИК есть 10 дней на опубликование окончательных итогов выборов президента Российской Федерации.

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