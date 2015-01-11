17 марта Новогорный провожал Зиму

В этом году погода преподнесла очередной сюрприз, весна не спешила к нам на встречу. Но это не помешало проведению весёлого праздника «Проводы зимы».

Площадь была празднично украшена, активно шла торговля возле ярмарочных палаток, в ярких, разукрашенных повозках, запряженных оленями, весело и шумно катались дети.

На детской игровой площадке творческий коллектив Новогорненского филиала ЦДО «Дружба» проводили веселые конкурсы и спортивные соревнования. На сцене зажигали скоморохи, пели и танцевали участники художественной самодеятельности.

Яркие, веселые номера НК ансамбля танца «Сорока» г. Озерска, вокальных коллективов «Забава» ДК «Строитель», «Лето» и «Стиль» помогли зрителям забыть про холод.

Водицу носили, частушки пели, не устарели и такие забавы как перетягивание каната и гиревые состязания. Здесь мужчины показали себя с самой сильной стороны.

Ну и, конечно, в конце состоялась самая зрелищная часть праздника – прощание с зимой и встреча весны – сжигание чучела.

Соломенное Чучело стояло на улице, оно было веселое и доброе. Тем не менее, его сожгли, чтобы пришла теплая и дружная Весна.

Пусть этот год принесет удачу!