"Уральские кабельные сети" и Управление по ФК доказали что они лучшие… по крайней мере в горных лыжах

17 марта 2018 года на горнолыжном курорте «Солнечная Долина» прошел 16-ый кубок губернатора Челябинской области командных соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду. Все участники, среди которых были представители СМИ, администраций, крупных предприятий, участвовали в слалом-гиганте на трассе длинною около 700 метров с почти 30-ью воротами.

Озерск на этих соревнованиях представляли две команды по горным лыжам: одна от Управления по физкультуре и спорту Озерского городского округа, вторая от нашего озерского провайдера, компании «Уральские кабельные сети». Среди сноубордистов за честь города сражалась команда «Спецбурмаш».

Среди команд средств массовой связи и банков Команда «УКС-Озёрск» в составе: Баранов Евгений, Федорович Ольга, Степанов Андрей, Сурнин Владислав, Скорев Владислав - заняла 1 место. На кубке губернатора они выступали второй раз, и прошлом году также заняли призовое, второе, место.

Среди команд глав администраций и управлений команда управления комитета по физической культуре и спорту Озерского городского округа в составе: Зырина Ольга, Васильев Владимир, Логинов Игорь, Верховод Евгений, Кулешов Владимир - заняла 2 место. Стоит отметить, что эта команда ветеранов Озерска, неизменно выступающая на кубках губернатора Челябинской области уже несколько лет и имеющая суммарный возраст 274года.

Команда «Спецбурмаш» заняла четвертое место среди сноубордистов. А второе место в этой номинации досталось команде «Кыштымской трикотажной фабрики».

Стоит отметить, что все участники, которые представляли Озёрск и Кыштым, тренируются на горнолыжном комплексе «Егоза» и регулярно принимаются участие в соревнованиях организуемых на склонах Егозу федерацией горнолыжного спорта ОГО.