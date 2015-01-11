Борис Дубровский обозначил приоритетные задачи на предстоящие шесть лет

Подготовка к проведению саммитов в Челябинске и строительство высокоскоростной магистрали названы приоритетными задачами на предстоящие шесть лет для правительства Челябинской области.

Об этом сообщил на аппаратном совещании губернатор Борис Дубровский. Он напомнил, что 15 марта президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске. На прошедших 18 марта выборах Владимир Путин был переизбран на новый шестилетний срок. Южноуральцы показали возросшее доверие к главе государства.

Губернатор отметил, что региональные проекты четко встроены в федеральную стратегию. Их реализация даст серьезное развитие региону. «Первый проект — подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС, второй — строительство ВСМ», — подчеркнул Борис Дубровский.

В 2020 году Челябинску предстоит принять делегации из 18 стран мира. В Уфе, где проходили предыдущие саммиты, было меньшее количество стран — участников ШОС. А время на подготовку отведено одинаковое — 27 месяцев. «Но время подготовиться у нас есть. Им надо максимально эффективно воспользоваться», — отметил Борис Дубровский.

Глава региона заявил, что работа по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС продолжится с удвоенной энергией «Каждый объект, стройка теперь имеет статус «ударной», — заявил Борис Дубровский.

Губернатор подчеркнул, что к работам по благоустройству территорий (и не только на гостевых маршрутах) должны подключиться не только органы власти, но и собственники зданий, предприятий, учреждений. И это касается не только гостевых маршрутов.

Масштаб второго проекта — строительство ВСМ, — по мнению губернатора, выше по значению для долгосрочного развития Челябинской области, чем проведение саммитов. «Нам надо не покладая рук, опережающим образом, двигаться, чтобы этот проект был первым по реализации на территории Российской Федерации», — обозначил задачу губернатор.

Борис Дубрвоский подчеркнул, что два города-миллионника находятся рядом — Челябинск и Екатеринбург. Каждый имеет развитые экономики и все компетенции. Это позволит им реализовать этот проект собственными силами. «А далее наш бизнес уже сможет двигаться в другие территории», — уверен губернатор.

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