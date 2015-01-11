Южноуральцы могут увеличить размер пенсии, выйдя на отдых позднее установленного срока

Жители Челябинской области, как и все россияне, могут существенно повлиять на уровень своего пенсионного обеспечения, позднее установленного срока выйдя на пенсию.

Как сообщили в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, отложить выход на пенсию можно на срок от 1 года до 10 лет. За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (в том числе досрочной) фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определенные коэффициенты. А значит, размер пенсии становится больше.

Например, если гражданин обратится за назначением страховой пенсии по старости через пять лет после возникновения права на нее, то общий размер пенсии может быть примерно на 40% больше.

Пенсионеры, которым страховая пенсия по старости уже назначена, могут временно отказаться от её получения на любой срок не меньше года, к примеру, при устройстве на работу. Это позволит через год или несколько лет получать пенсию в повышенном размере с премиальными коэффициентами.

Подать заявление об отказе в назначении или выплате страховой пенсии по старости можно непосредственно в территориальный орган ПФР по месту жительства, через МФЦ, в электронном виде используя Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

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