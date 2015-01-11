14 апреля в Озёрске пройдёт международная образовательная акция «Тотальный диктант»

В 2017 году организаторы провели диктант в 866 городах, охватив 71 страну, его участниками стали более 200 000 человек. Цель акции — показать, что быть грамотным – важно для каждого человека, убедить всех, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.

Текст для диктанта 2018 года написала автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премии «Большая книга» Гузель Яхина.

Как и в прошлом году, площадкой «Тотального диктанта-2018» в Озёрске будет Центральная городская библиотека, ул. Советская, 8). Время проведения диктанта – 14 апреля в 13 часов. Регистрироваться на площадку необязательно.

Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Участие в диктанте является бесплатным, добровольным и по желанию анонимным.

http://totaldict.ru/ozyersk/ - городская страница ТД-2018

http://vk.com/totaldictvozerske – вся информация от организаторов размещается на данной странице «ВКонтакте».

Вопросы можно писать сюда: [email protected] – координатор проекта в Озёрске Колянова Наталья.

Справки по тел. 2-30-78.