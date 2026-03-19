Фото: Людмила Ковалева, архив «Южноуральской панорамы»

Челябинскую воду признали одной из лучших в России.

Московские эксперты продегустировали 157 образцов воды и безалкогольной продукции, которые представили на российский конкурс 60 компаний страны. По мнению специалистов, а это 33 человека, в том числе семь докторов наук и девять кандидатов наук, вода из Челябинска – одна из лучших.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства Челябинской области, в категории «Вода минеральная негазированная» бронзовую медаль получила национальная водная компания «Ниагара» из Челябинска. Награждение победителей российского ежегодного конкурса качества воды и безалкогольной продукции состоится 15 апреля.

Производство качественной пищевой продукции соответствует целям национального проекта «Технологическая продовольственная безопасность». Победа южноуральской воды в конкурсе – хороший знак.

Как сообщала «Губерния», ранее продукты агропредприятий Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», сообщает министерство сельского хозяйства региона. По итогам федерального этапа, 10 видов продукции были удостоены звания «Лауреат», а 19 стали «Дипломантами». Два производителя получили наивысшую награду конкурса — вошли в «Золотую сотню России» за свои лакомства и мучные изделия. Один из них также завоевал специальную награду «Вкус качества».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1139427/