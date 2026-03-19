Челябинскую воду признали одной из лучших в России.

Челябинскую воду признали одной из лучших в России. Подробнее

| Общественная жизнь

Из-за чего вы незаметно набираете вес.

Из-за чего вы незаметно набираете вес.

Часто многие калории остаются неучтенными. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 20.03.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский археолог рассказала, как дети нашли скульптуру быка на острове Веры.

Челябинский археолог рассказала, как дети нашли скульптуру быка на острове Веры.

Остров Веры на озере Тургояк остается одним из самых загадочных мест Южного Урала Подробнее

| Общественная жизнь

На автозаправках Челябинской области с приходом весны подорожал бензин.

На автозаправках Челябинской области с приходом весны подорожал бензин.

Средняя цена популярного АИ‑92 достигла почти 59 рублей за литр. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 19.03.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Эксперты прогнозируют укрепление связей Крыма с Челябинской областью.

Эксперты прогнозируют укрепление связей Крыма с Челябинской областью. Подробнее

| Общественная жизнь

Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.

Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.

Соревнования в Туле собрали более 500 атлетов из 55 регионов страны. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
Челябинскую воду признали одной из лучших в России.

Челябинскую воду признали одной из лучших в России.

Фото: Людмила Ковалева, архив «Южноуральской панорамы»

 Челябинскую воду признали одной из лучших в России.

Московские эксперты продегустировали 157 образцов воды и безалкогольной продукции, которые представили на российский конкурс 60 компаний страны. По мнению специалистов, а это 33 человека, в том числе семь докторов наук и девять кандидатов наук, вода из Челябинска – одна из лучших.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства Челябинской области, в категории «Вода минеральная негазированная» бронзовую медаль получила национальная водная компания «Ниагара» из Челябинска. Награждение победителей российского ежегодного конкурса качества воды и безалкогольной продукции состоится 15 апреля.

Производство качественной пищевой продукции соответствует целям национального проекта «Технологическая продовольственная безопасность». Победа южноуральской воды в конкурсе – хороший знак.

Как сообщала «Губерния», ранее продукты агропредприятий Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», сообщает министерство сельского хозяйства региона. По итогам федерального этапа, 10 видов продукции были удостоены звания «Лауреат», а 19 стали «Дипломантами». Два производителя получили наивысшую награду конкурса — вошли в «Золотую сотню России» за свои лакомства и мучные изделия. Один из них также завоевал специальную награду «Вкус качества».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1139427/

2026-03-20PKT10:45:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Другие новости по теме:
» В Озерске двум семьям из ветхих домов вручили ключи от современных квартир.
» В «темных цехах» АвтоВАЗа могут начать работать челябинские роботы.
» В Бредах запустили проект «Дети уральской закалки» о юных тружениках.
» Оперативная обстановка.
» Когда кошмарный сон считается полезным.
» Оперативная обстановка.
» В рамках акции «День против мошенников» полицейские Озерска проводят мероприятия,
» В Озерске двум семьям из ветхих домов вручили ключи от современных квартир.
» В «темных цехах» АвтоВАЗа могут начать работать челябинские роботы.
» В Бредах запустили проект «Дети уральской закалки» о юных тружениках.
» Оперативная обстановка.
» Когда кошмарный сон считается полезным.
» Оперативная обстановка.
» В рамках акции «День против мошенников» полицейские Озерска проводят мероприятия,

