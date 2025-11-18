Обратная связь Четверг, 20 ноября, 07:25
Инженер из Челябинска получил Гран-при всероссийского конкурса «Изобретатель года»

Инженер из Челябинска получил Гран-при всероссийского конкурса «Изобретатель года»

Фото: правительство России

Инженер из Челябинска получил Гран-при всероссийского конкурса «Изобретатель года»

В списке победителей есть еще один челябинец.

Инженер Уральского инжинирингового центра из Челябинска Иван Бухаров завоевал Гран-при всероссийского конкурса «Изобретатель года — 2025». Высшую награду он получил за разработку уникального способа повышения точности и качества производства обшивок самолетов, сообщили в пресс-службе правительства России.

Ивану Бухарову вручили кубок, диплом, а также сертификат на миллион рублей.

Также организаторы назвали имена 20 победителей конкурса в трех номинациях: «Изобретатель года», «Рационализатор года» и «Наставник года». В номинации «Изобретатель года» в направлении «Средства производства и автоматизации» второе место занял исполнительный директор Уральского инжинирингового центра Алексей Багаутдинов за высокотехнологичное производство усилителей мощности для гидроприводов в газотранспортной области.

Все победители конкурса вносят огромный вклад в достижение технологического суверенитета России, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Отрадно, что все лауреаты конкурса работают на реализацию национальных проектов технологического лидерства, которые мы реализуем по поручению президента России. Все эти 9 нацпроектов находят свои идеи именно здесь, среди вас, молодых ученых»,— отметил он.

Всего на конкурс поступило более 650 заявок от изобретателей и рационализаторов разных возрастов. Самому юному участнику было 14 лет, самому старшему — 90.

