Сотрудники ОГИБДД проверили соблюдение правил перевозки детей

21 марта 2018 года года сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск, совместно с представителями родительского патруля, созданного на базе МБОУ «С(К)ОШ №36», в рамках профилактического мероприятия «Весенние каникулы» провели массовые проверки, направленные на выявление нарушений, допускаемых водителями при перевозке несовершеннолетних детей в салонах автомобилей, а также нарушений допускаемых несовершеннолетними при переходе проезжей части.
За время проведения данного мероприятия было проверено около 80 единиц автотранспорта, проведено 15 разъяснительных бесед с детьми о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, выявлено 3 нарушения правил перевозки детей, предусмотренных ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей).
Напоминаем, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Ключевые теги: ГИБДД, рейд, ПДД, дети.
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