Редька сай: салат хоть куда!

Редька сай – хорошо известный и любимый в Средней Азии салат. Подается и к плову, и к шашлыку, и как самостоятельное блюдо. Бывает попроще, из 3-4 ингредиентов, а бывает и посложнее, как сегодня у нас. Вообще, не салат, а находка: и яркий, и витаминный, и вкусный, и… постный. К тому же очень простой.
- Редька зеленая – 400-450 г
- Лук – 100 г
- Морковь – 150 г
- Перец болгарский – 100 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Уксус яблочный – 3 ст.л.
- Растительное масло – 50 г
- Красный молотый перец – 1/3 ч.л. (хотя по вкусу)
- Соль
Первым делом режем мелкой соломкой редьку, морковь, болгарский перец. Лук – тонкими полукольцами. Чтобы избавиться от редечного резкого запаха, перекладываем ее в дуршлаг и окатываем кипятком.
Кладем все в миску, солим и перемешиваем.
Рубим мелко чеснок, ставим на огонь сковороду, наливаем масло и хорошо разогреваем. Бросаем в него чеснок и красный перец. Непрерывно мешаем. Важно не перегреть масло, иначе все сгорит. Через полминуты оно ароматизируется. Выливаем его в салат и перемешиваем. Накрываем крышкой и настаиваем около получаса. Приятного аппетита!
Ключевые теги: редька, морковь, болгарский перец, чеснок.
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