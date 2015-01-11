Редька сай: салат хоть куда!

Редька сай – хорошо известный и любимый в Средней Азии салат. Подается и к плову, и к шашлыку, и как самостоятельное блюдо. Бывает попроще, из 3-4 ингредиентов, а бывает и посложнее, как сегодня у нас. Вообще, не салат, а находка: и яркий, и витаминный, и вкусный, и… постный. К тому же очень простой.

Редька зеленая – 400-450 г

Лук – 100 г

Морковь – 150 г

Перец болгарский – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Уксус яблочный – 3 ст.л.

Растительное масло – 50 г

Красный молотый перец – 1/3 ч.л. (хотя по вкусу)

Соль

Первым делом режем мелкой соломкой редьку, морковь, болгарский перец. Лук – тонкими полукольцами. Чтобы избавиться от редечного резкого запаха, перекладываем ее в дуршлаг и окатываем кипятком.

Кладем все в миску, солим и перемешиваем.

Рубим мелко чеснок, ставим на огонь сковороду, наливаем масло и хорошо разогреваем. Бросаем в него чеснок и красный перец. Непрерывно мешаем. Важно не перегреть масло, иначе все сгорит. Через полминуты оно ароматизируется. Выливаем его в салат и перемешиваем. Накрываем крышкой и настаиваем около получаса. Приятного аппетита!