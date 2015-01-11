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Депутаты и общественность обсудили проблемы теплосетевого хозяйства

21 марта состоялись депутатские слушания по теме «Организация теплоснабжения в Озерском городском округе». Вместе с представителями депутатского корпуса в обсуждении приняли участие специалисты администрации, представители Общественной и Общественной молодёжной палат Озерского городского округа.

В работе слушаний также приняли участие первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, заместитель главы округа Ольга Уланова, главный энергетик ФГУП «ПО «Маяк» Виктор Гробовский.

Во вступительном слове председатель Собрания депутатов Олег Костиков отметил, что организация теплоснабжения является крайне важной и сложной темой, которая касается каждого жителя округа:

– Хочу напомнить, что разработка и утверждение действующей схемы теплоснабжения была длительной и непростой. Вопрос организации теплоснабжения приобрёл свою актуальность достаточно давно, более трёх десятков лет назад. Сегодня всем участникам слушаний необходимо сосредоточиться на проработке конструктивных решений по данному вопросу.

В ходе депутатских слушаний выступили главный энергетик ФГУП «ПО «Маяк» Виктор Гробовский, директор ММУП ЖКХ посёлка Новогорный Владимир Горюнов, депутат Собрания депутатов округа, директор ММПКХ Александр Каюрин, депутат Александр Откупщиков.

Информацию об общих вопросах организации теплоснабжения в Озерском городском округе представила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Наталья Левина. Как следует из её доклада, на территории округа расположены три изолированные друг от друга системы теплоснабжения: АТЭЦ плюс пиковая водогрейная котельная и производственно-отопительная паровая котельная; блочная котельная медгородка в Озерске; котельная поселка Метлино. Статусом единой теплоснабжающей организации в настоящее время на территории города Озерска и поселка Метлино обладает Муниципальное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства (ММПКХ), на территории поселка Новогорный – Муниципальное многоотраслевое унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (ММУПЖКХ пос. Новогорный).

Начальник УЖКХ подчеркнула, что большинство потребителей тепловой энергии округа (жители Озерска, посёлков Татыш и Метлино) подключены по элеваторной схеме присоединения с открытым водоразбором горячего водоснабжения. Потребители тепловой энергии посёлка Новогорный подключены по закрытой схеме. Эксплуатируются тепловые сети ММУПЖКХ пос. Новогорный, ММПКХ, ФГУП «ПО «Маяк» и ООО «УЭС». Всего в границах Озерского городского округа проложено 274,385 км тепловых сетей. Одним из факторов, негативно влияющих на качество теплоснабжения, является изношенность объектов теплосетевого хозяйства.

– Основная часть тепловых сетей Озерска была введена в эксплуатацию с 1960-х по 1980-е годы. Более 85 % тепловых сетей нуждаются в реконструкции и перекладке, – пояснила Наталья Левина. – По данным ММПКХ общий износ тепловых сетей составляет 86%. Основная проблема - отсутствие капитальных ремонтов тепловых сетей, за последние 30 лет было отремонтировано менее 5% сетей. Указанная ситуация требует принятия скорейших мер, направленных на выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения Озерского городского округа.

В завершение своего доклада Наталья Левина подчеркнула, что помимо капитального ремонта тепловых сетей перед округом стоит ещё одна первоочередная задача – переход на закрытую систему теплоснабжения. Согласно федеральному закону о теплоснабжении с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения не допускается. В период до 2022 года планируется постепенно осуществлять мероприятия для реализации данного перехода.

Тему изношенности объектов теплового хозяйства продолжил директор ММПКХ Александр Каюрин:

– Протяженность трубопроводов с уровнем износа свыше 90% составляет 99,6 км (в двухтрубном исполнении). Изношенность коммунального комплекса влечет за собой увеличение количества возникающих аварий и, как следствие, временное снижение параметров теплоносителя и качества горячего водоснабжения. Количество аварий на объектах ММПКХ в 2016 году составило 78, в 2017 году – 101 и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

Александр Каюрин обратил особое внимание на то, что для решения данной проблемы необходимо обязательное выполнение мероприятий, предусмотренных документом стратегического планирования – схемой теплоснабжения округа, где предусмотрены реконструкция котельных, источников, перекладка и прокладка новых коммунальных сетей.

Главный энергетик ФГУП «ПО «Маяк» Виктор Гробовский отметил, что градообразующее предприятие ежегодно вкладывает значительные средства в реконструкцию, модернизацию и диагностику теплового оборудования. Чтобы в течение последующих четырёх лет реализовать переход на закрытую систему теплоснабжения Виктор Гробовский предложил создать рабочую группу, разработать общую концепцию и предложения по модернизации системы горячего водоснабжения и отопления Озерского городского округа.

Участникам депутатских слушаний был представлен проект рекомендаций, в котором в частности говорится о том, что Собранию депутатов при рассмотрении и утверждении бюджета округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов необходимо предусмотреть средства на выполнение комплекса мероприятий, входящих в Схему теплоснабжения округа, учесть возможность финансирования реновации или полной замены оборудования котельной посёлка Метлино имеющего высокую степень износа.

Администрации округа рекомендуется продолжить проработку вопроса передачи в концессию тепловых сетей ММПКХ, разработать и утвердить муниципальную программу «Переход на закрытую систему теплоснабжения в Озерском городском округе на 2019-2021 годы».

Муниципальным предприятиям коммунального хозяйства – совместно с управляющими организациями обеспечить создание оптимального гидравлического режима, совместно с ПАО «Фортум» и ФГУП «ПО «Маяк» ежегодно разрабатывать и согласовывать температурные графики сетевой воды, гидравлические режимы, режимные карты, в межотопительный период производить полный комплекс мероприятий, обеспечивающих подготовку тепловых сетей к работе в отопительный период.

Управляющим компаниям рекомендуется в рамках своих компетенций обеспечить своевременное выполнение регламентных работ на эксплуатируемых объектах жилищного фонда.

Проект рекомендаций был взят участниками депутатских слушаний за основу. Данный проект будет дополнен с учётом предложений, поступивших в ходе обсуждения, и представлен на сессии для утверждения депутатским корпусом.

Депутаты и общественность обсудили проблемы теплосетевого хозяйства

Депутаты и общественность обсудили проблемы теплосетевого хозяйства

Депутаты и общественность обсудили проблемы теплосетевого хозяйства

Депутаты и общественность обсудили проблемы теплосетевого хозяйства

http://www.ozerskadm.ru

Ключевые теги: ОГО, тепло, администрация, обсужение.

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