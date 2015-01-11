В КСК «Лидер» проходит турнир красоты и грации

С 21 по 23 марта в Озерске проходит традиционный открытый турнир по художественной гимнастике на кубок администрации Озерского городского округа. 22 марта на церемонии открытия участниц турнира поздравил глава округа Евгений Щербаков.

Турнир по художественной гимнастике проводится в Озерске более 25 лет. На протяжении этих лет тренер по художественной гимнастике, организатор и главный судья соревнований Ирина Бобрикова вырастила не одно поколение сильных спортсменок, которые представляют Челябинскую область и Уральский федеральный округ на различных соревнованиях, в частности на Чемпионате России. В этом году на озерский турнир съехались 43 команды, около трёхсот гимнасток из Озерска, Снежинска, Магнитогорска, Челябинска, Копейска.

– Художественная гимнастика – один из самых красивых видов спорта, - обратился к участницам, родителям и болельщикам глава округа Евгений Щербаков. – Но за этой красотой и лёгкостью стоит упорный труд и каждодневные тренировки. Я желаю всем участницам турнира успешных выступлений и хорошего настроения.

Следует отметить, что в турнире принимают участие юные спортсменки, выступающие по действующей классификационной программе – мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, гимнастки 1-го, 2-го и 3-его спортивного разрядов.

– В этом году озерская гимнастка, воспитанница Ирины Бобриковой, Милена Вершигора вновь принимала участие в Чемпионате России, она показала хороший результат, который пошёл в общий зачёт сборной команды УрФО, – отметила вице-президент федерации художественной гимнастики Челябинской области Оксана Параскевич. – Та работа, которая проводиться в Озерске имеет важное значение для развития этой спортивной дисциплины в вашем округе, а данный турнир является ярким событием не только в спортивном календаре Озерска, но и Челябинской области. Об уровне турнира можно судить по участницам, многие из которых входят в состав сборной команды Челябинской области.

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