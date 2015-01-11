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Детский отдых: перспективы, качество, безопасность

22 марта под председательством заместителя главы Озерского городского округа Олега Ланге состоялось заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период.

В заседании приняли участие представители федеральных надзорных органов, ЦМСЧ №71, профсоюзов города и ФГУП «ПО «Маяк», Центра занятости, профильных подразделений администрации.

Перед началом обсуждения Олег Ланге отметил, что подготовка к летней оздоровительной компании (ЛОК) в этом году начинается раньше обычного – в соответствии с постановлением главы округа, которое было подписано 15 марта и должно стать основанием для начала активных действий.

С ведущим докладом по заданной теме выступила начальник управления образования Любовь Горбунова. Она рассказала, как уже несколько месяцев специалисты ее подразделения занимаются проработкой нормативно-правовой базы и реализацией плана мероприятий по подготовке загородных оздоровительных лагерей к новому сезону с учетом предписаний санитарных служб и Госпожнадзора.

В том числе Любовь Горбунова сообщила об основных особенностях ЛОК -2018:

- Этим летом для озерских детей будут открыты 14 городских оздоровительных (в одну смену с 01 по 27 июня) и три загородных оздоровительных лагеря («Орленок» – три смены, «Звездочка» - одна смена в июле, «Отважных» – три смены). Планируется, что общее количество отдохнувших в лагерях детей составит 2970 человек. Размер родительской платы остается на уровне прошлого года: лагерь в городе – 3450 рублей, лагерь в поселках Метлино и Новогорный – 2850 рублей, загородный оздоровительный лагерь – 6500 рублей.

Начальник управления образования также назвала источники финансирования летней оздоровительной компании: областной бюджет – 10 585 700 рублей и местный бюджет – 17 153 115 рублей (в пределах утвержденных бюджетных ассигнований муниципальной программой).

Отдельно докладчик остановилась на вопросах, решаемых администрацией округа во взаимодействии с другими ведомствами: в числе прочего прозвучало, что «Дворцом творчества детей и молодежи» (на чьем балансе находятся загородные оздоровительные лагеря) получена лицензия на осуществление медицинской деятельности (при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях). Но остается актуальной проблема с привлечением на работу в загородные оздоровительные лагеря медицинских работников.

В ходе заседания представители федеральных надзорных органов затронули тему безопасности. Представители Регионального управления №71 ФМБА РФ и Специального управления ФПС №1 МЧС России обратили внимание организаторов ЛОК-2018 на ужесточение требований законодательства по содержанию загородных оздоровительных лагерей.

Закрывая заседание Олег Ланге рекомендовал управлению образования сделать все необходимое, чтобы приемка загородных оздоровительных лагерей в мае не вызвала никаких возражений у членов межведомственной комиссии, а также как следует продумать механизм реализации путевок в лагеря во избежание надуманного ажиотажа:

- Жизнь озерских детей в оздоровительных лагерях должна быть комфортной, но прежде всего – безопасной. Станет ли она такой, зависит от всех нас.

Помимо информации о летнем отдыхе детей до межведомственной комиссии были доведены планы по трудоустройству подростков в 2018 году: на эти цели из бюджета округа выделено 2 538 900 рублей (сопоставимо с 2017 годом). Данные средства с учетом нового размера МРОТ позволят предоставить порядка 200 рабочих мест, увеличить число трудоустроенных подростков возможно за счет деления ставок. Особое внимание при распределении вакансий решено уделить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете в ОПДН УМВД, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Детский отдых: перспективы, качество, безопасность

Детский отдых: перспективы, качество, безопасность

Детский отдых: перспективы, качество, безопасность

 

http://ozerskadm.ru/about/info/news/35124/

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