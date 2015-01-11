Депутаты решили усилить безопасность детей

Сегодня, в первой половине дня состоялась внеочередная сессия Собрания депутатов, в повестке которой значились четыре вопроса, требующие принятия оперативных решений.

В первую очередь, были внесены изменения и дополнения в главный финансовый документ Озерского городского округа. В том числе, депутаты одобрили предложение заместителя главы Озерского городского округа Ольги Улановой о направлении 9 млн рублей управлению образования на первоочередные расходы для обеспечения безопасных условий в образовательных организациях различных видов. Также большинством голосов депутаты увеличили более чем на один млн рублей бюджетные назначения управлению культуры для театра «Наш дом» (на демонтаж старых и установку новых кресел в зрительном зале) и для Детской музыкальной школы №1 (на ремонт теплового узла).

По второму вопросу на сессии выступил заместитель главы Озерского городского округа Олег Ланге. Он представил депутатам инициативу старейших работников культуры и участников художественной самодеятельности – группы озерчан, считающих необходимым увековечить память хормейстера М.А. Хохряковой за ее выдающиеся заслуги в области развития культуры. Народные избранники поддержали общественников и согласились с тем, чтобы на доме №7 по ул. Пушкина, где в последние годы проживала Муза Александровна, появилась мемориальная доска.

Заслушав начальника управления имущественных отношений Надежду Братцеву, депутаты внесли изменения в принятое ранее Собранием решение и действующий в Озерском городском округе Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставляемые в аренду без проведения торгов. Речь идет об установлении льготной методики расчета арендной платы по тем договорам, которые будут заключаться в правовых рамках ТОСЭР. Депутаты скорректировали нормативно-правовой акт в части управления земельными участками на площадках, где будут размещаться резиденты, подписавшие соглашение с управляющей кампанией.

Новый статус Озерского городского округа, как территории опережающего экономического развития, вводит особый правовой режим осуществления не только предпринимательской, но иной деятельности на территории нашего муниципалитета. С учетом этого прокурор ЗАТО г. Озерск потребовал от Собрания депутатов внести поправки в пять Положений о муниципальном контроле (земельном, жилищном, лесном, за сохранностью автомобильных дорог, за использованием и охраной недр) с учетом регламента проведения проверок, установленных федеральным законодательством для резидентов ТОСЭР. Депутаты согласились с требованием надзорного органа.

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