В Озерске возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотического средства в крупном размере

20 марта при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники озерской полиции задержали ранее судимого местного жителя, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.

Исследование показало, что изъятое вещество массой 0,26 грамма относится к наркотическим средствам – синтетический каннабиоид в крупном размере.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.