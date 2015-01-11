Горячая линия в УСЗН

В УСЗН Озёрского городского округа состоится горячая линия по предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Уважаемые граждане Озерского городского округа! Напоминаем Вам, что дополнительной мерой социальной поддержки малоимущих граждан является предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С 27 по 29 марта 2018 года объявлена «Горячая линия» для проверки права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по тел: 6-34-10, 2-81-00, с 9.00 до 13.00.