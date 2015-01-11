25 марта — День работника культуры

Уважаемые работники культуры, деятели искусства, ветераны отрасли!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника культуры России!

Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизни человека. Культура выполняет важную задачу сохранения духовных и нравственных традиций народов, поддержке и развитию профессионального и самодеятельного художественного творчества. Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между поколениями, преемственность в деле воспитания молодежи на основе любви к своей Родине. Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите понимать, ценить и приумножать прекрасное.

Ваша жизнь, посвященная культуре, это достойный пример отношения к любимому делу, искреннего внимания и заботы о тех, кто ежедневно приходит в музеи и библиотеки, театры и концертные залы, Дома и Дворцы культуры.

Озерский городской округ всегда гордился своими талантливыми тружениками культуры. Можно с уверенностью сказать, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен на сохранение и приумножение лучших культурных традиций нашего округа, повышению общего уровня культуры.

Желаем вам здоровья, творческого долголетия, вдохновения, успехов во всех начинаниях, счастья, благополучия, любви! Пусть все задуманное вами воплощается в жизнь.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков

Председатель Собрания депутатов

Озерского городского округа Олег Костиков