На Южный Урал идет долгожданная весна

Грядущая неделя «грозится» плюсовыми температурами воздуха. В понедельник, 26 марта, днем ожидается 0 +2, переменная облачность, ветер юго-западный и западный 3−8 м/с. В ночные часы с 25 на 26 марта -11 -13 градусов. Во вторник, 27 марта, судя по прогнозу погоды днем ожидается +1 +4, западный ветер 3 м/с. Переменная облачность, возможен небольшой снег. В среду, 28 марта, уличные термометры покажут 0 градусов. В четверг, 29 марта, ожидается +5. https://www.chel.kp.ru

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