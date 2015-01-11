На Южный Урал идет долгожданная весна

Грядущая неделя «грозится» плюсовыми температурами воздуха.
В понедельник, 26 марта, днем ожидается 0 +2, переменная облачность, ветер юго-западный и западный 3−8 м/с.
В ночные часы с 25 на 26 марта -11 -13 градусов.
Во вторник, 27 марта, судя по прогнозу погоды днем ожидается +1 +4, западный ветер 3 м/с. Переменная облачность, возможен небольшой снег.
В среду, 28 марта, уличные термометры покажут 0 градусов. В четверг, 29 марта, ожидается +5.
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Ключевые теги: Южный Урал, погода, весна.
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